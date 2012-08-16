Харків'яни-призери Олімпійських ігор отримали державні нагороди

Харків. 16 серпня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович відзначив державними нагородами призерів Олімпійських ігор 2012 р., а також їхніх тренерів.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, серед нагороджених - харків`яни: олімпійський чемпіон Олексій Торохтій (важка атлетика), його тренер Михайло Мацеха та бронзовий призер Олексій Гвоздик (бокс). Вони всі нагороджені орденом «За заслуги» III ступеня.

Крім того, тренер О.Гвоздика Едуард Карницький, тренер харківського штангіста Валерій Нікулін, його перший тренер Володимир Руденко стали «Заслуженими працівниками фізкультури і спорту України».

На знімку: олімпійський чемпіон Олексій Торохтій.