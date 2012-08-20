Ірина Бережна підтримала харків'ян на проекті Майданс

Харків. 20 серпня. УНІАН. 18 серпня стартував третій сезон проекту «Майданс. 2012». Команда-переможець гри отримає мільйон гривень на реалізацію місії свого міста.

Для Харкова - це будівництво найбільшого фонтану в Україні. Підтримати команду столиці Слобожанщини до Києва спеціально приїхала народний депутат України Ірина Бережна.

«Я спостерігаю за проектом постійно. Наші діти молодці! Відмінна команда, - поділилася емоціями народний депутат І.Бережна. - У першому сезоні харків`яни завоювали бронзу, у другому - срібло. Зараз третій сезон. Я всім серцем уболіваю за хлопців і дівчат і дуже хочу, щоб цей сезон приніс команді золото. Я вірю, що Харків зробить прорив і завоює горде звання танцювальної столиці, тому що у нього є все для цього! »

У фіналі переможця шоу «Майданс.2012» чекає хореографічний батл за Суперкубок - двобої з лідерами перших двох сезонів: командами Кіровограда та Києва.

«Хай вибачать мене представники інших міст, але я вболіваю за наш улюблений Харків. Знаю, що він - кращий. Тому що у Першій столиці найбільш творчі, найбільш активні та найініціативніші хлопці. Як каже моя подруга Яна Клочкова - справжню радість відчувають тільки тоді, коли стоять на п`єдесталі. Я хочу, щоб Харків випробував ці емоції. Ми переможемо!», - упевнена нардеп.

На знімку: народний депутат України Ірина Бережна та хореограф харківської команди Олексій Калачов.