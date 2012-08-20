Ірина Бережна підтримала харків'ян на проекті Майданс

09:24, 20 серпня 2012
Харьків
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Проект стартував

Харків. 20 серпня. УНІАН. 18 серпня стартував третій сезон проекту «Майданс. 2012». Команда-переможець гри отримає мільйон гривень на реалізацію місії свого міста.

Для Харкова - це будівництво найбільшого фонтану в Україні. Підтримати команду столиці Слобожанщини до Києва спеціально приїхала народний депутат України Ірина Бережна.

 

народний депутат України Ірина Бережна та хореограф харківської команди Олексій Калачов

«Я спостерігаю за проектом постійно. Наші діти молодці! Відмінна команда, - поділилася емоціями народний депутат І.Бережна. - У першому сезоні харків`яни завоювали бронзу, у другому - срібло. Зараз третій сезон. Я всім серцем уболіваю за хлопців і дівчат і дуже хочу, щоб цей сезон приніс команді золото. Я вірю, що Харків зробить прорив і завоює горде звання танцювальної столиці, тому що у нього є все для цього! »

У фіналі переможця шоу «Майданс.2012» чекає хореографічний батл за Суперкубок - двобої з лідерами перших двох сезонів: командами Кіровограда та Києва.

«Хай вибачать мене представники інших міст, але я вболіваю за наш улюблений Харків. Знаю, що він - кращий. Тому що у Першій столиці найбільш творчі, найбільш активні та найініціативніші хлопці. Як каже моя подруга Яна Клочкова - справжню радість відчувають тільки тоді, коли стоять на п`єдесталі. Я хочу, щоб Харків випробував ці емоції. Ми переможемо!», - упевнена нардеп.

На знімку: народний депутат України Ірина Бережна та хореограф харківської команди Олексій Калачов.

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