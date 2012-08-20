До середини жовтня агрофірми мають розрахуватися з власниками паїв - Добкін

Харків. 20 серпня. УНІАН. До середини жовтня сільськогосподарські підприємства Харківщини повинні повністю розрахуватися з власниками земельних та майнових паїв.

Про це заявив у ефірі програми «Час влади» на обласному телебаченні голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, повідомляє сайт ХОДА.

За словами губернатора, на цей час в Харківській області вже проводяться розрахунки з власниками земельних та майнових паїв.

«На момент останньої наради рівень розрахунків по земельних паях був 15%, по майнових - 8%. Я поставив завдання, що до середини жовтня сільськогосподарські підприємства Харківщини повинні повністю розрахуватися з власниками земельних та майнових паїв, тому що врожай зібрали, доходи у всіх хороші, тепер у найкоротші терміни потрібно розрахуватися з людьми», - сказав М.Добкін.

При цьому він зазначив, що в області розглядаються законні можливості створення схеми передачі земельних ділянок від недбайливих орендарів більш відповідальним.

«Я поставив завдання нашому юридичному департаменту, щоб ми найближчим часом знайшли законну схему передачі землі від недбалих власників тим компаніям, які навчилися працювати якісно і шанобливо ставляться до людей, які передали їм землю для господарської діяльності», - повідомив М.Добкін.