Рейсів з Харкова до Шарджі в Єгипет стане більше

Харків. 20 серпня. УНІАН. У зимовому розкладі 2012/2013 Харківського аеропорту збільшиться число рейсів за маршрутом «Харків-Шарджа-Харків».

Як повідомили в Міжнародному аеропорту «Харків», обсяги пасажирських авіаперевезень на цьому напрямку збільшує авіакомпанія Air Arabia.

«Вперше пасажири нашого аеропорту дістали можливість без пересадок добиратися до цього відомого курорту ОАЕ восени 2011 року. Популярність рейсу весь час росла, сьогодні він виконується раз на тиждень. Ми упевнені, що за кілька місяців, коли в Еміратах почнеться новий туристичний сезон, квитки будуть ще більш затребувані. Тому збільшення числа рейсів - логічне рішення», - прокоментував подію Володимир Васильченко, генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (компанія-оператор Міжнародного аеропорту «Харків», входить до групи DCH Олександра Ярославського).

За його словами, вартість перельоту не зміниться і становитиме від $395 (у обидва боки, включаючи всі збори). Рейс виконуватиметься на повітряних судах типу Airbus A-320 загальною місткістю в 162 пасажирських місця. Вильоти з Харкова здійснюватимуться двічі на тиждень - по вівторках і п`ятницях - згідно з таким графіком (виліт і прибуття вказано за місцевим часом):

Харків - Шарджа: 13:10 (приліт19:40), Шарджа – Харків: 09:10 (приліт 12:10).



Зимовий розклад почне працювати з 27 жовтня 2012 року.

Довідкова інформація. Шарджа - третє за величиною місто в ОАЕ, адміністративний центр емірату Шарджа, населення - 519 тис. осіб. Місто розташоване на березі Персидської затоки на північний схід від столиці - Абу-Дабі по сусідству з Дубаєм і Аджманом. Центр Шарджі витягнувся уздовж лагуни, де розташовані зони відпочинку.

Авіакомпанія Air Arabia (Дубаї) створена в 2003 р. Складається з групи компаній і є найбільшим бюджетним авіаперевізником в регіонах Північної Африки та Близького Сходу. Здійснює рейси в більш ніж 57 міст. Airarabia забезпечує покриття регіонів Індії (з курортами Гоа, Керала, Калькутта, Коші, Трівандрум), Шрі-ланки (Коломбо), Тунісу, Непалу та інших затребуваних туристичних напрямів Північної Африки, Близького Сходу та Індії.

Міжнародний аеропорт «Харків» (http://hrk.aero/) - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструйований в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснена у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського в проект становить $107,2 млн. (аеровокзальний комплекс і прилегла території). Сума фінансування, виділеного з Державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу - $191,3 млн.