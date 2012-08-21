Серпень-вересень: харків’яни можуть злітати до Ашхабада

Харків. 21 серпня. УНІАН. У серпні і вересні 2012 року з Міжнародного аеропорту «Харків» буде здійснений ряд прямих чартерних рейсів у туркменську столицю - місто Ашхабад.

Про це повідомило керівництво харківського аеропорту.

«Після реконструкції, яка проводилася в рамках підготовки Харкова до Євро-2012, наш аеропорт дістав можливість приймати у себе повітряні судна типу Boeing 767 та Airbus A-310. Безумовно, це розширило наші можливості щодо географії прямих перельотів із Харкова в різні населені пункти континенту. Підтвердження цього - ще один новий напрям: рейси до Ашхабада. Поки що йдеться про разові чартерні перельоти, але ми не виключаємо того, що новий напрям буде гідно оцінений пасажирами. Це, у свою чергу, дозволить нам розпочати переговори про організацію регулярних рейсів», - сказав Володимир Васильченко, генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (компанія-оператор Міжнародного аеропорту «Харків», входить до групи DCH Олександра Ярославського).

За його словами, перші чартерні рейси будуть виконані 21 серпня, 28 серпня, 4 вересня, 11 вересня і 18 вересня. Перельоти здійснює авіакомпанія Turkmenistan Airlines на повітряних судах типу Boeing 737.

Довідка. Авіакомпанія Turkmenistan Airlines (туркменські авіалінії) належить державі. Державна національна служба «Туркменховайоллари» ім. Великого Сапармурата Туркменбаши є членом Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО). Позиціонується як найбезпечніша авіалінія в Азії. Базовий аеропорт авіакомпанії - ашхабадський аеропорт імені Сапармурата Туркменбаши.

Міжнародний аеропорт «Харків» (http://hrk.aero/) - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструйований в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснена у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського в проект становить $107,2 млн. (аеровокзальний комплекс і прилегла території). Сума фінансування, виділеного з Державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу - $191,3 млн.