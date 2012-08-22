Янукович про пріоритети медичної реформи

Харків. 22 серпня, УНІАН. Серед пріоритетних завдань медичної реформи - вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги.

Про це заявив Президент України Віктор Янукович сьогодні під час наради з адміністративно-господарським активом Харківської області, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми повинні це зробити у найкоротші терміни - обладнати наші «швидкі допомоги» всім необхідним обладнанням», - наголосив В.Янукович.

Він також зазначив, що медична реформа в Україні передбачає піклування держави про здоров’я людини від самого її народження.

«У реформі медицини на першому місці стоїть людина з дня її народження. В яких умовах дитина народилася, в яких умовах опинилася мама під час пологів - від цього залежатиме, буде дитина рости здоровою чи ні», - сказав В.Янукович.

Президент нагадав, що одним із важливих завдань медичної реформи в Україні є створення мережі сучасних перинатальних центрів. «У пілотних регіонах ми практично уже завершили роботу і рухаємося далі», - сказав В.Янукович.