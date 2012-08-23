У Харкові після реконструкції відкрився парк імені Горького

Харків. 23 серпня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбулося урочисте відкриття Центрального парку культури і відпочинку імені Горького після реконструкції.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у святковій церемонії взяли участь губернатор Михайло Добкін, Харківський міський голова Геннадій Кернес, керуючий Харківською єпархією Української православної церкви (МП) архієпископ Харківський і Богодухівський Онуфрій, представники громадськості.

«Сьогодні дійсно величезне свято. Сьогодні наш Харків став ще багатшим, ще красивішим і більш привабливим як для харків`ян, так і для гостей нашого міста. Сьогодні всі своїми очима побачать те, що територіальна громада змогла зробити для нинішнього і майбутніх поколінь. Спасибі тим, хто брав участь у відновленні цього прекрасного місця і прикрасив його», - сказав М.Добкін.