Добкін привітав жителів Харківщини з Днем незалежності

Текс вітання на сайті ОДА

Харків. 24 серпня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін привітав жителів Харківської області з Днем незалежності України. Текст привітання губернатора розміщений на офіційному сайті облдержадміністраціі:

Шановні земляки! Вітаю вас з днем народження Української держави. Нехай наша спільна праця прискорює рух Вітчизни до спільноти найбільш заможних держав із міцними демократичними засадами. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін

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