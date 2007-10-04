БЮТ: не варто наслідувати «київських колег»

Харків. 4 жовтня. УНІАН. У середу на сесії депутати від фракції БЮТ виступили із заявою, у якій назвали небезпечними та спекулятивними дії міської влади Харкова, спрямовані на поспішне проведення чергової сесії міськради до формування центральних органів державної влади на новій коаліційній основі.

«Ми вважаємо, що проведення сесії міськради, а особливо внесення до порядку денного засідання пунктів, які мають великий суспільний резонанс і які стосуються приватизації міської власності, - це помилкова й небезпечна спроба політичних банкрутів заробити «напослідок», прийнявши важливі для міста рішення в умовах післявиборчої невизначеності», - заявили бютівці.

«Ми не дозволимо харківській владі, - наголосили вони, - піти шляхом «київських колег», які примудрилися розподілити понад 600 га землі під час підрахунку голосів виборців і до формування нової політичної коаліції».

«Ми вважаємо, 15-я сесія харківської міської ради може бути відкрита тільки після того, як будуть отримані офіційні результати підрахунку голосів виборців на дострокових виборах у парламент і лише після того, як буде сформована нова вертикаль виконавчої влади, що має забезпечити контроль за процесами на місця», - мовиться в заяві.

Бютівці також наполягають на необхідності повного та всебічного аудиту рішень всіх попередніх сесій міської ради.

Як повідомлялося раніше, депутати фракції БЮТ у Харківській міськраді подали ряд судових позовів, спрямованих на скасування незаконних рішень місцевої влади.