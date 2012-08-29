Посадовці банку «Базис» вивели з фінустанови понад 600 млн грн – МВС

Харків. 29 серпня. УНІАН. У Харкові посадові особи ПАТ «АКБ «Базис» за кілька років вивези з фінансової установи активи на суму понад 600 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, протиправні дії посадовців банку були виявлені під час перевірки інформації, яка надійшла від постраждалих від дій банку осіб.

«Під час дослідчої перевірки було встановлено, що службові особи банку уклали угоди кредитування, обліку векселів та застави з метою виведення з ПАТ «АКБ «Базис» грошових коштів та ліквідних активів на загальну суму понад 600 мільйонів гривень, що призвело до суттєвого погіршення фінансового стану банку та спричинило значну шкоду інтересам вкладників», - йдеться в повідомленні обуправління міліції.

За даними правоохоронців, упродовж 2008 – 2012 років службові особи банку «Базис» проводили кредитування платоспроможних підприємств з одночасним врахуванням векселів, «емітентами яких виступали підприємства з ознаками фіктивності, створені групою осіб, зацікавлених у заволодінні коштами банку».

Крім того, службовці банку всупереч законодавства приймали заставу для забезпечення зобов’язань за кредитами юридичних осіб та фізичних осіб у вигляді газу, що планувалося видобути у майбутньому. При цьому газ на вказаному місці не видобувався з червня 2011 року газ через виснаження родовища.

Правоохоронці також встановили, що документи, надані заставодавцем, містять недостовірну інформацію про кількість балансових запасів та конденсату в родовищі.

У міліції наголошують, що до теперішнього часу кредити, в тому числі надані юридичним особам за операціями обліку векселів, не погашені, забезпечення кредитів відсутнє. У той же час банк протягом майже 4 років не вжив жодного заходу для повернення кредитів або їхнього майнового забезпечення згідно з чинним законодавством.

Слідче управління ГУ МВСУ в Харківській області порушило кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України стосовно службових осіб ПАТ «АКБ «Базис».

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу стосовно осіб, винних у зловживаннях.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Харкові у приміщенні по вулиці Сумській, 88, де розташована громадська приймальня екс-губернатора Харківщини, голови Харківської облорганізації ВО «Батьківщина» Арсена Авакова та офіси структур, які пов’язують із ним (банк «Базис», АО «Інвестор», Дослідницький центр медіатехнологій, що є засновником видання «Главное»), проводився обшук.

Також учора стало відомо, що Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ «АКБ «Базис».

Довідка УНІАН. Банк «Базис» заснований у 1991 році під керівництвом екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова. За класифікацією НБУ, «Базис» належить до групи невеликих фінустанов із активами менше 3 млрд грн. Банк входить до складу фінансово-промислової групи «Інвестор». Його найбільшими бенефіціарами на 1 квітня 2012 року були Олег Гаєвий, Ігор Моркотонов, Ігор Котвицький.

У квітні 2012 року в банку введено тимчасову адміністрацію НБУ.

26 липня тимчасовий адміністратор направив на узгодження в НБУ програму оздоровлення банка, в рамках якої інвестори дали згоду вкласти в банк 500 млн грн.

6 серпня тимчасова адміністрація банку ухвалила рішення збільшити статутний капітал банку на 514,053 млн грн, до 641,458 млн грн шляхом приватного розміщення 401604250 простих акцій бездокументної форми номінальною вартістю 1,28 грн.

На знімку: приміщення банку «Базис» по вул. Чернишевського в Харкові.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА