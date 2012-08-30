Харків. 30 серпня. УНІАН. У Харкові прихильники та противники «мовного закону» пікетують сесію облради, на якій буде розглядатися питання надання російській мові статусу регіональної у деяких районах області.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі Свободи навпроти Будинку Рад проходить пікет КПУ, в якому беруть участь близько 50 осіб, пікет ВО «Свобода», у якому беруть участь також близько 50 осіб, і пікет прихильників Об’єднаної опозиції, на якому присутні понад 100 осіб.

Активісти КПУ тримають прапори партії і транспаранти з написами: «Русскому языку – статус государственного», «Двуязычие – гарантия единства Украины», «Национализму – нет, двуязычию – да», «Защитим право жителей Слобожанщины пользоваться русским языком».

Прихильники КПУ вимагають доопрацювати мовний закон і надати російській мові статус державної, а не регіональної. Але, на їхню думку, це питання має вирішуватися на Всеукраїнському референдумі, а не в парламенті.

Активісти ВО «Свобода» тримають національні прапори і прапори із символікою партії. Люди наголошують на тому, що мовний закон є антинаціональним, і його потрібно скасувати. Противники мовного закону скандують: «Ганьба!», «Банду геть!».

На думку голови облорганізації «Свобода» Ігоря Швайки, русифікація України буде продовжуватися допоки в країні не з’явиться національна влада.

Сторонники Об’єднаної опозиції тримають національні прапори, прапори ВО «Батьківщина» і політичної партії «Наша Україна», а також транспаранти з написами: «Ні мовному розколу України», «Єдина мова – єдина держава».

Прихильники Об’єднаної опозиції вимагають від облради не затверджувати за російською мовою статусу регіональної.

Спікери всіх трьох пікетів говорять одночасно, намагаючись перекричати один одного.

Прихильники КПУ використовують звукопідсильнувальну апаратуру. Пікет КПУ відділений кордоном міліції від пікетів ВО «Свобода» і Об’єднаної опозиції.

Довідка УНІАН. Сьогодні о 10.00 розпочалася сесія Харківської обласної ради, на якій вирішуватиметься питання про надання російській мові статусу регіональної в окремих районах області.

Фоо Андрія КРАВЧЕНКА