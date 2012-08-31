Тимошенко стало зле після «жорсткої дискусії» з тюремниками – Власенко

Харків. 31 серпня. УНІАН. Після «жорсткої дискусії» з працівниками Державної пенітенціарної служби, які здійснюють охорону екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, стан здоров’я екс-прем’єра погіршився і вона відмовилася від сьогоднішніх процедур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

За його словами, вчора співробітники пенітенціарної служби впродовж 3,5 годин перешкоджали зустрічі екс-прем’єра із захисником Євгенією Тимошенко.

Зокрема, як відзначив С.Власенко у кімнаті для зустрічі під час спілкування Ю.Тимошенко зі своїм захисником був присутній працівник пенітенціарної служби, який здійснював відеофіксацію зустрічі.

С Власенко зауважив, що працівник пенітенціарної служби почав вести відеозйомку у той час, коли Ю.Тимошенко і Є.Тимошенко почали обговорювати доповнення до скарги у Європейський суд з прав людини за статтею 6 (політичне мотивоване переслідування).

С.Власенко підкреслив, що це порушує право Ю.Тимошенко на конфіденційну зустріч із захисником. Він зазначив, що після «жорсткої дискусії» із тюремниками, під час якої екс-прем’єр намагалася довести право на конфіденційну зустріч, больовий синдром у спині Ю.Тимошенко посилився.

«Зважаючи на вчорашні події, Юлія Володимирівна змушена була відмовитися від процедур на сьогодні у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я», - сказав С.Власенко.

Втім, він висловив переконання, що у понеділок, 3 серпня, лікувальні процедури відновляться.

«Я ще раз підкреслюю, нічого немає страшного. Ми не драматизуємо ситуацію. Я думаю, що в понеділок процедури відновляться», - сказав С.Власенко.

Він наголосив на неприпустимості перешкоджання зустрічам Ю.Тимошенко зі своїми захисниками. С.Власенко підкреслив, що захист екс-прем’єра, зважаючи на факт перешкоджання зустрічі, підготував скаргу на ім’я прокурора Харківської області Геннадія Тюріна і начальника Качанівської виправної колонії Івана Первушкіна.

Захисник також додав, що про цю ситуацію буде також повідомлено суддю Київського районного суду Харкова Костянтина Садовського, який розглядає праву проти Ю.Тимошенко щодо ЄЕСУ.