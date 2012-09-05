Мешканцям постраждалого від вибуху будинку видали по 1 тис грн

Харків. 5 вересня. УНІАН. У Харкові всі мешканці будинку по вулиці Петра Слинька, 2б, який учора було пошкоджено вибухом, отримали матеріальну допомогу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлану Горбунову-Рубан.

За її інформацією, матеріальну допомогу в розмірі 1 тис грн на кожного члена родини отримали 118 мешканців.

Як повідомляв УНІАН, учора, 4 вересня, о 10.30 у Харкові в 9-поверховому будинку на вул. Петра Слинька, у квартирі на 3-му поверсі стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб. З будинку було евакуйовано майже 50 осіб. До ліквідації наслідків вибуху залучено 55 осіб та 10 одиниць техніки.

За словами Харківського міського голову Геннадія Кернеса, рішення про додаткову матеріальну допомогу ухвалюватимуть у кожному конкретному випадку.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА