Shell вкладе в геологорозвідку в Харківській області 200 млн. дол.

Харків. 10 вересня. УНІАН. Компанія Shell планує вкласти 200 млн. дол. в геологічну розвідку на території Харківської області.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав у ході дискусії в рамках проведення форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» радник зі зв`язків із державними органами влади компанії ТОВ «Шелл Юкрейн Експлорейшн енд Продакшн 1» Олексій Татаренко.

Він відзначив, що геологорозвідка проводитиметься у рамках договору про загальний газовий видобуток Shell із ДК «Укргазвидобування».

Усього компанія Shell розроблятиме родовища газу на шести ділянках: Шебелінській, Західно-Шебелінській, Павлівсько-Світлівській, Мелехівській, Герсеванівській, Ечебілівській. Загальна площа ділянок - 1300 кв. км. Усі вони розташовані на території Харківської області. Першу свердловину для розвідки газу ущільнених пісковиків буде пробурено у вересні. Її буритимуть на Павлівсько-Світлівській ліцензійній ділянці у Першотравневому районі Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, Shell працює над двома проектами в Україні. Перший: пошукова свердловина у Першотравневому районі Харківської області. Цей проект реалізується у рамках спільної діяльності Shell і ДК «Укргазвидобування».

Другий проект: у травні 2012 р. компанія була оголошена переможцем конкурсу на право укладення угоди про спільний розподіл продукції (СРП) на розробку Юзівської площі (Донецька і Харківська області). Роботи за цим проектом почнуться лише після підписання відповідних договорів (зокрема СРП). Саме буріння на Юзівській площі почнеться тільки через декілька років. Тут також йдеться про газ ущільнених пісковиків.