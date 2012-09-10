У вересні Shell розпочне роботи з видобутку газу на Харківщині - Добкін

Харків. 10 вересня. УНІАН. Компанія «Shell» вже у вересні приступить до будівництва нової газової свердловини в Харківській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін на брифінгу за підсумками пленарної частини IV Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи».

«Я сьогодні провів короткі переговори з керівництвом компанії «Shell», ми перевірили, чи дотримується графік, складений для реалізації цього проекту. Ми йдемо практично день у день, і я сподіваюся, що протягом двох, максимум трьох тижнів розпочнуться перші роботи», - сказав М.Добкін.

Він висловив думку, що така практика корисна для Харківської області. Крім організації нових робочих місць, отримання інвестицій і виконання доручення Президента України про зміну ситуації з енергетичною безпекою в державі, ця діяльність дасть можливість здійснювати відрахування до Фонду захисту навколишнього природного середовища, що, в свою чергу, дозволить вирішувати накопичені проблеми регіону за рахунок коштів Фонду.

«Я впевнений що проект буде реалізований у повному обсязі, і Харківська область отримає близько 7 млрд. грн. інвестицій від його реалізації», зазначив М.Добкін.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня під час форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» радник зі зв`язків з державними органами влади компанії ТОВ «Шелл Юкрейн Експлорейшн енд Продакшн 1» Олексій Татаренко поінформував, що компанія «Shell» готується вкласти у в геологічну розвідку в Харківській області 200 млн. дол.

Довідка УНІАН. Shell працює над двома проектами в Україні. Перший: пошукова свердловина у Першотравневому районі Харківської області. Цей проект реалізується у рамках спільної діяльності Shell і ДК «Укргазвидобування».

Другий проект: у травні 2012 р. компанія була оголошена переможцем конкурсу на право укладення угоди про спільний розподіл продукції (СРП) на розробку Юзівської площі (Донецька і Харківська області). Роботи за цим проектом почнуться лише після підписання відповідних договорів (зокрема СРП). Саме буріння на Юзівській площі почнеться тільки через декілька років. Тут також йдеться про газ ущільнених пісковиків.