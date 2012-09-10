У Харкові демонтують стіни будинку, пошкодженого вибухом

Харків. 10 вересня. УНІАН. У Харкові розпочався демонтаж стін будинку по вулиці Петра Слинька, 2б, пошкодженого 4 вересня внаслідок вибуху.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на Сергія Євеля, генерального директора ТОВ «Стальконструкція», яке проводить роботи.

За його даними, роботи з демонтажу стін будинку розпочалися в суботу 8 вересня і триватимуть цілодобово до 1 жовтня.

С.Євель зазначив, що на сьогодні уже демонтувані приміщення на трьох поверхах - десятому (технічному), дев’ятому та восьмому. У цей момент розбирають стіни сьомого поверху. До робіт залучено 10 одиниць техніки та 50 робітників. Периметр будинку огороджено парканом. Будівлю охороняє міліція.

С.Євель зазначив, що після демонтажу стіни почнуть відновлювати.



Як повідомили у прес-службі міськради з посиланням на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Андрія Парамонова, зараз триває опис майна харків’ян, квартири яких пошкодило вибухом.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня, о 10.30 у Харкові в 9-поверховому будинку на вул. Петра Слинька, у квартирі на 3-му поверсі стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб. З будинку було евакуйовано майже 50 осіб. До ліквідації наслідків вибуху залучено 55 осіб та 10 одиниць техніки. За даними спеціалістів, для відновлення будинку потрібно буде розібрати та відбудувати дві кутові стіни.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА