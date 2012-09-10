Міліція затримала підозрюваного у підпалі Лексуса, який належить судді

Харків. 10 вересня. УНІАН. Працівники харківської міліції затримали харків’янина, який підозрюється у підпалі автомобіля судді Харківського Апеляційного суду.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, автомобіль «Лексус», який належить судді Апеляційого суду, було підпалено наприкінці січня цього року на автостоянці поблизу будинку суду, що на майдані Руднєва.

Під час слідчих дій встановлено, що затриманий, раніше судимий 21-річний чоловік, через неприязнь до судді мав намір навмисне пошкодити чуже майно. Прагнучи нанести йому матеріальну шкоду, зловмисник з 5-літрової каністри з бензином, яку приніс із собою, облив капот автомобіля «Лексус» та підпалив, після чого втік з місця скоєння злочину.

На цей час затриманий перебуває у СІЗО. У разі доведення вини йому загрожує покарання згідно ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим небезпечним способом, яке заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі терміном від 3 до 10 років, повідомили у ВЗГ.