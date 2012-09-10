Харків. 10 вересня. УНІАН. У Харкові відбудеться історична реконструкція першого публічного кіносеансу, який відбувся 2 грудня 1896 року у будинку Харківської обласної філармонії.

Про це повідомила в ефірі обласного радіо начальник управління у справах преси та інформації ХОДА - співголова оргкомітету Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич.

«Ми хочемо цього року піти на невеличкий експеримент - відтворити перший публічний кіносеанс. Нині дуже популярні реконструкції лицарських боїв або військових подій, цим займаються історики і зацікавлені люди у всьому світі. Ми працюємо над нашим проектом, і вже віднайшли декілька фільмів, які могли б бути першими у Харкові. Публіка в залі буде у тому вигляді, в якому вони могли б відвідати перший кіносеанс - костюми, капелюшки. Це все буде дуже природно, як це історично відбувалося», - сказала В.Маренич.

За її словами, у реконструкції візьмуть участь студенти харківських вузів.