Сьогодні суд продовжить розгляд справи Тимошенко

Харків. 11 вересня. УНІАН. Київський районний суд Харкова сьогодні о 10.00 продовжить розгляд по суті справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Про це повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Державна пенітенціарна служба заявила, що Ю.Тимошенко, яка перебуває на лікуванні у харківській лікарні, увосьме відмовилася від участі у судовому засіданні щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко у 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.

14 серпня Київський райсуд Харкова переніс розгляд справи на 11 вересня.

На знімку: зала суду, де розглядається справа Юлії Тимошенко.

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