Власенко заявляє, що Тимошенко майже щодня піддавалася стресам

Харків. 13 вересня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко за останні вісім тижнів перебування в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові майже щодня піддавалася стресам.

Про це в інтерв’ю кореспондентові УНІАН заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, коментуючи слова українських лікарів про те, що 8-тижневий період без стресових ситуацій, про який для Ю.Тимошенко клопоталися німецькі лікарі, закінчується наступного тижня.

«Мені не сподобалася вчорашня заява головного лікаря ЦКЛ №5 Афанасьєва. По-перше, Афанасьєв гордо сказав, що 8 тижнів, на його думку, закінчуються 21 вересня. Так я хочу нагадати, що мова йшла про 8 тижнів у безстресовій ситуації. Але ж у нас жодного дня без стресу не проходить. У нас то до Юлії Володимирівни захисників не пускають, то влаштовують їй скандал з Євгенією, коли Євгенію туди пускають, то не допускають Юлію Володимирівну до телефону всупереч закону, то вони влаштовують якісь інші цирки, то вони випускають Абаплову з брехливими заявами, то вони призначають слухання справи, то вони від неї вимагають незаконної участі у відеоконференціях – у нас кожен день відбувається якась ситуація, абсолютно незаконна», - сказав С.Власенко.

На його думку, стресові ситуації для Ю.Тимошенко створюються для того, щоб завадити нормальному лікуванню екс-прем’єра.

