До Тимошенко приїде німецький лікар

Харків. 13 вересня. У Центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» в Харкові для продовження лікування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко найближчими днями приїде її лікуючий лікар з берлінської клініки «Шаріте».

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко

«Німецькі лікарі будуть найближчими днями», - сказав він.

Однак С.Власенко не уточнив, коли саме прибуде німецький фахівець, чи буде він один і хто саме продовжить лікування Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня ув’язнену Ю.Тимошенко госпіталізували з Качанівської виправної колонії Харкова до лікарні «Укрзалізниці». За цей час її лікуючими лікарями були спеціалісти берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс та Анкет Райсхауер.