Завтра на сході тепло і сухо

Харків. 13 вересня. УНІАН. Завтра в Україні буде тепла і суха погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 14 вересня буде невелика хмарність (у західних областях мінлива). Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 15-18°; вдень 22-27°, на Закарпатті та півдні до 29°, на крайньому заході 18-23°, в гірських районах країни 16-21°.

У Київській області завтра невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 22-27°.

У столиці без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях становила 19-22°, у Дніпрі біля Києва 17°.