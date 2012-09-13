Адвоката Плахотнюка не пускають до Тимошенко

Харків. 13 вересня. УНАН. Адвоката екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Олександра Плахотнюка не пускають до підзахисної, яка перебуває на лікуванні в харківській лікарні «Укрзалізниці».

Про це УНІАН повідомив сам О.Плахотнюк.

«Я стою перед дверима майже годину, і мене не пускають, при цьому причин не називають», - сказав О.Плахотнюк.

За словами адвоката, у даний час він може спілкуватися лише з охоронцями, які кажуть, що нічого не знають.

«Коли я прошу погукати кого-небудь з керівництва, то до мене відмовляються виходити і відмовляються пояснювати, в чому справа», - сказав О.Плахотнюк.

При цьому адвокат зауважив, що до обіду його пустили до підзахисної, і коли він залишав лікарню, то попередив, що повернеться о 14.00. «Але зараз мене вже не пускають... Є така підозра, що щось там зараз відбувається, про що я не повинен знати. Що це може бути, я навіть не хочу припускати. Інакше мене б пропустили», - додав адвокат.