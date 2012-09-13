У Тимошенко в палаті провели обшук - захисник

Харків. 13 вересня. УНІАН. У палаті Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де утримується екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, провели обшук та вилучили два радіаційних дозиметри.

Як повідомив в коментарі кореспондентові УНІАН адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк, про це йому повідомила його підзахисна під час сьогоднішньої зустрічі, яка все-таки відбулася після півторигодинної затримки. О.Плахотнюк повідомив, що на зустріч із Ю.Тимошенко його пустили о 15.10, але сам екс-прем’єр з’явилася близько 15.25.

«У них це прозвучало - «проводили режимні заходи». Що це таке? Реально це був обшук. При чому обшук у кращих традиціях 37-го року: перевернули все в палаті, все відкрутили, перекрутили. Це зі слів Юлії Володимирівни. Але, я думаю, варто вірити. Тому що півтори години в одному приміщенні проводити обшук, зробити можна все що завгодно», - сказав О.Плахотнюк. Він зазначив, що не знає, що шукалося, але були вилучені два радіаційних дозиметри.

«Що шукали не зрозуміло, але те, що вилучили, я можу сказати: вилучили два дозиметри, прилади, які вимірюють радіацію, - один основний і один контрольний», - сказав О.Плахотнюк.

Адвокат зазначив, що ці дозиметри належать екс-прем’єру і, за словами самої Ю.Тимошенко, про їхню наявність адміністрація лікарні та колонії знала.

«Про них адміністрація була в курсі, вони були ще з Лук’янівського СІЗО», - зазначив він.

О.Плахотнюк наголосив, що Ю.Тимошенко добровільно та самостійно показала людям, які проводили обшук, ці дозиметри.

О.Плахотнюк висловив здивування тим, що у Ю.Тимошенко вилучили прилади, які не заборонені у використанні.

«Для чого вони були вилучені, не зрозуміло. Тому що прямої заборони на ці прилади немає. Вони використовуються тільки для вимірювання рівна радіації, більше ні для чого. Тепер Юлія Володимирівна позбавлена можливості об’єктивно оцінювати обстановку у палаті і тих місцях, де вона перебуває», - сказав О.Плахотнюк.

Адвокат підкреслив, що сама Ю.Тимошенко та її захист повідомлять про сьогоднішній інцидент прокуратуру та Європейський суд з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні адвоката Ю.Тимошенко О.Плахотнюка не пускали до підзахисної, яка перебуває на лікуванні в харківській лікарні «Укрзалізниці». При цьому адвокат зауважив, що до обіду його пустили до підзахисної, і коли він залишав лікарню, то попередив, що повернеться о 14.00. «Але зараз мене вже не пускають... Є така підозра, що щось там зараз відбувається, про що я не повинен знати. Що це може бути, я навіть не хочу припускати. Інакше мене б пропустили», - додав адвокат.