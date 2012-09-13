Плахотнюк підозрює, що ліки Тимошенко могли підкинути

Київ. 13 вересня. УНІАН. Адвокат екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Олександр Плахотнюк спростовує заяву Державної пенітенціарної служби про виявлення у його підзахисної ліків невстановленого походження.

Про це О.Плахотнюк заявив після зустрічі з екс-прем’єром, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Адвокат вважає, що ліки, які, згідно із заявою пенітенціарної служби нібито були вилучені при обшуку у Ю.Тимошенко, їй могли підкинути.

«Юлія Тимошенко мені повідомила, що у неї були вилучені дозиметри, але ні про які ліки вона мені не повідомляла», - сказав О.Плахотнюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Державна пенітенціарна служба заявила, що виявила в палаті Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де утримується Ю.Тимошенко та її співкамерниця, тайник.

Схованку, замасковану під звичайну книжку (Кримінально-процесуальний кодекс України), було виявлено під час проведення планового огляду приміщення та їхніх особистих речей.

В зазначеній схованці, а також у приліжковій тумбочці вона зберігала заборонені для обігу предмети (технічні пристрої).

Крім цього, за даними ДПтС, в особистих речах Ю.Тимошенко було виявлено та вилучено ліки невстановленого походження.