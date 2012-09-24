У Харкові невідомі розгромили агітаційні намети кандидата від опозиції

Харків. 24 вересня. УНІАН. У Харкові невідомі розгромили агітаційні намети, що належать Ігорю Балуті, кандидатові в депутати від Об`єднаної опозиції «Батьківщина».

Як повідомляє офіційний сайт обласної організації «Батьківщини», події сталися 22 вересня в Дзержинському районі Харкова, де кандидат балотується по мажоритарному округу № 168.

За словами представників виборчого штабу І.Балути, близько 14.45 до намету, встановленому на станції метро «Наукова», підійшли невідомі, короткострижені чоловіки характерної зовнішності. Вони «вдарили агітатора, забрали у нього планшет з документацією та зірвали полотно з каркасу намета».

Представники штабу зазначили також, що «за тим же сценарієм одночасно розвивалися події біля станції метро «Ботанічний сад» і «23 серпня».

За словами агітаторів, на місце подій було викликано міліцію.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, після надходження сигналу про напади, до місця події прибув наряд патрульної постової служби, а також слідчо-оперативна група Дзержинського РВ, керівництво Харківського міського управління міліції та Дзержинського районного відділу внутрішніх справ.

«Вказані факти належним чином зареєстровані, триває збір матеріалу для ухвалення рішення згідно з чинним законодавством», повідомили в ЦЗГ.