Прокуратура області порушила справу за фактом тортур у міліції

Харків. 24 вересня. УНІАН. У Харкові за фактом перевищення міліціонерами службових повноважень порушено кримінальну справу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

Встановлено, що 28 серпня працівники сектору карного розшуку Київського райвідділу міліції примушували громадянина дати покази, які викривали б його в шахрайських діях, «застосували до нього заходи фізичного та психологічного впливу».

Також міліціонери вимагали від чоловіка гроші за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

За результатами перевірки прокуратура 20 вересня порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень).



На цей час з’ясовується, хто з міліціонерів причетний до злочину. Керівництво прокуратури області взяло хід слідства на контроль.