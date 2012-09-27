Харків. 27 вересня. УНІАН. На Харківщині пройде акція «Зроби добру справу – подаруй книгу!».

Вона спрямована на поповнення фондів художньої літератури для територіальних центрів соціального обслуговування та шкільних бібліотек області.

Організатором акції виступає Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації спільно з Громадською організацією «Кінофестиваль «Харьковская сирень», повідомляє сайт ХОДА.

Література буде прийматися на 1-му поверсі Харківської облдержадміністрації за адресою: вул. Сумська, 64 з 1 по 10 жовтня з 10.00 до 17.00.

Організатори запрошують всіх приєднатися до акції.