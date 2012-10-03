Харків. 3 жовтня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко не проситиме про помилування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, відповідаючи на запитання, чи розглядає захист можливість подання прохання про помилування.

«Ні. Тому що просити про помилування може лише та людина, яка скоювала злочин. Юлія Тимошенко не скоювала жодних злочинів», - сказав С.Власенко.

За його словами, Президенту України Віктору Януковичу з формальної точки зору не потрібна заява самої підсудної про помилування, йому достатньо внести зміни в указ про затвердження процедури помилування.

«З формально-юридичної точки зору Януковичу не потрібно заяви Тимошенко про помилування. Йому потрібно першим указом відновити редакцію указу про затвердження процедури помилування до жовтня 2010 року, а другим указом винести своє рішення. Тобто, йому треба на це дві секунди», - вважає адвокат.

На його думку, указ про затвердження процедури помилування був змінений у жовтні 2010 року спеціально для того, щоб не допустити помилування Ю.Тимошенко.

«Щоб цього не допустити, у жовтні 2010 року Янукович змінив процедуру помилування», - сказав С.Власенко.