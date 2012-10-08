У Харкові судитимуть двох осіб за торгівлю людьми

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Прокуратура Харківської області передала до суду справу стосовно 29-річної жінки та її 26-річного співмешканця, які обвинувачуються в торгівлі людьми.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, у ході розслідування встановлено, що обоє обвинувачуваних, мешканці сільської місцевості, за попередньою змовою з громадянином однієї з країн близького зарубіжжя з лютого 2011 року по червень 2012-го обманним шляхом переправили через державний кордон України трьох безробітних жінок з міста Харкова та області з метою їх сексуальної експлуатації.



Справу направлено до апеляційного суду Харківської області для визначення підсудності.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 8 до 15 років, повідомили у прес-службі.