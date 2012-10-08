У Богодухові з отруєнням госпіталізовано 19 учнів двох гімназій

Харків. 8 жовтня. УНІАН. На Харківщині з харчовим отруєнням госпіталізовано 19 учнів двох районних гімназій.

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України, за інформацією Державної санітарно-епідеміологічної служби, за період 5-7 жовтня до інфекційного відділення Богодухівської центральної районної лікарні було госпіталізовано 21 особу, у т. ч. 19 дітей Богодухівської гімназії №1 та №2 з діагнозом «гостра кишкова інфекція».

Згідно з інформацією, постраждалі пов`язують виникнення захворювання із харчуванням 4-5 жовтня у їдальні Богодухівської гімназії №1.

Епідрозслідування спалаху розпочато 6 жовтня фахівцями обласної та Богодухівської районної санепідстанцій. Богодухівській ЦРЛ надана практична допомога фахівцями обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні.

Наказом Головного управління охорони здоров`я Харківської обласної державної адміністрації створено оперативний штаб з локалізації та ліквідації захворюваності.

Під час епідрозслідування стану організації харчування в гімназії на харчоблоці виявлено порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, а саме: недотримуються правила зберігання харчових продуктів та сировини, виявлено продукти без маркування та супровідної документації, що підтверджує її якість та безпечність, відсутній контроль за організацією харчування у закладі, порушено ведення медичної документації, у т.ч. по контролю за організацією харчування, недостатня кількість інвентарю для прибирання тощо.

З метою пошуку шляхів та факторів передачі інфекції проведено бактеріологічне обстеження 13 осіб, у т.ч. 3 працівників харчоблоку, 1 постачальника харчових продуктів, 1 продавця магазину, який знаходиться поблизу гімназії, в гімназії відібрано 4 проби харчових продуктів, 2 проби води комунального водогону, 40 змивів з обладнання харчоблоку та об`єктів навколишнього середовища.

Комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів триває. Ситуація перебуває на контролі Державної санітарно-епідеміологінчої служби України, йдеться у повідомленні, прес-служби МОЗ України.