У літаку, що запросив посадку в Харківському аеропорту, пасажирка народила дитину

Харків. 9 жовтня. УНІАН. У літаку рейсом «Сімферополь - Москва», який у зв’язку з нештатною ситуацією приземлився вчора пізно увечері в Міжнародного аеропорту «Харків», пасажирка народила дитину.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі аеропорту.

Запит надійшов о 20.08 у зв`язку з тим, що на борту у пасажирки почалися пологи. Вже о 20.20 літак благополучно приземлився в аеропорту. Молоду матір, яка народила дівчинку, зустрічали 3 швидких допомоги (фельдшерська та окремі реанімомобілі для матері і для дитини). Пологи приймали бортпровідники під час посадки літака. Породілля на момент виконання рейсу знаходилася на 29-30 тижні вагітності, що не протирічить правилам перевезення пасажирів.

На момент посадки літака молода мати і новонароджена знаходилися при свідомості і були доправлені в обласний перинатальний центр, де й перебувають на цей час. Вага дівчинки 1 кг 50 г, стан матері і немовляти задовільний.

Рейс №1825, що здійснив екстрену посадку в аеропорту «Харків», вилетів до Москви того ж дня о 21.45.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» (http://hrk.aero/) - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструйований в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.