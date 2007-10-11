На вихідні у Києві - мороз і сніг

На вихідні в Україні очікується істотне зниження температури, місцями дощі з мокрим снігом

Завтра в Україні опадів не очікується, лише у західних та північних областях у другій половині дня можливий невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, вітер буде південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на узбережжі морів 7-12°; вдень 11-16°, у південній частині та на Закарпатті місцями 17-19°, в Криму до 21°; в Карпатах протягом доби 2-7° тепла.

13 жовтня характер погоди зміниться. В західній частини України очікується дощ, часом з мокрим снігом, на півдні Лівобережжя та в Криму окремі грози. Вітер північний, у східній частині південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина. Температура в західних та північних областях протягом доби 5-10° тепла, на решті території вночі 6-11°, вдень 9-14°, на півдні та південному сході 16-21°.

14 жовтня дощі очікуються на всій території України. Напрямок і сила вітру не зміниться. Температура знизиться на більшій частині території країни вночі до 2° тепла - 3° морозу, вдень до 2-7° тепла, на півдні та на південному сході вночі до 3-8° тепла, вдень до 7-12°.

15-ого жовтня утримається холодна погода: температура вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 10° тепла; в Криму вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; в Карпатах вночі 0-5°морозу, вдень 0-5 тепла. Часом невеликий та помірний дощ, вночі місцями (крім півдня) з мокрим снігом, лише у північних областях без істотних опадів.

16 жовтня погода майже не зміниться, сильні опади припиняться на заході країни.

У Києві та області завтра буде мінлива хмарність без опадів. Лише у другій половині дня місцями по області очікується невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 11-16° тепла.

13 жовтня характер погоди зміниться. Часом очікується дощ, (вночі невеликий). Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура повітря знизиться: протягом доби 5-10° тепла.

14 жовтня передбачається дощ місцями з мокрим снігом. Пориви вітру місцями до 15-20 м/с. Температура повітря вночі 2° тепла - 3° морозу, вдень 2-7° тепла.

15-16 жовтня утримається холодна погода: температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла. Без істотних опадів, лише вночі 15 жовтня невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.