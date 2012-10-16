Після зняття кандидатів в окрузі 169 Бережна нарощує число прихильників

Харків. 16 жовтня. УНІАН. Зняття низки кандидатів, що балотуються у Верховну раду України по мажоритарному округу № 169 (Київський і частина Московського району Харкова) з виборчої гонки - від партії «УДАР» Андрія Адамовича і самовисуванця Максима Почапського, а раніше - представника Народної партії Станіслава Косінова - не додає голосів опозиції. Лідером гонки як і раніше залишається Ірина Бережна, така, що йде на вибори від Партії регіонів.

Про це свідчать результати соцопитування, що проводиться харківською соціологічною групою - науково-виробничим підприємством «Прикладна соціологія».

Так, згідно опитуванням, у разі надання вибору між кандидатом від влади І.Бережною та кандидатом від опозиції Олександром Кіршом, за І.Бережну готові проголосувати 43% виборців, тоді як за О.Кірша - 11%.

Таким чином, представник опозиції за рахунок зняття інших конкурентів (зокрема, представника «Удару») нарощує свій рейтинг з 6,6% голосів до 11%. При цьому істотно збільшується відсоток виборців, готових прийти на виборчі ділянки і віддати свої голоси за Ірину Бережну (рейтинг збільшується з 30,7 % до 43 %).

Соціологи також вважають, що в більшості своїй люди, яка не визначилися з вибором на момент проведення опитування, також голосуватимуть за лідера виборчої гонки.

Опитування проводилося з 21 вересня по 1 жовтня 2012 року. Було опитано 1000 осіб у частині Московського та різних мікрорайонах Київського району Харкова. Погрішність вибірки становить 3,2%.