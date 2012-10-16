Добкін привітав колектив театру ім. Шевченка з 90-річчям

Харків. 16 жовтня. УНІАН. Сьогодні відбувся святковий вечір з нагоди 90-річчя Харківського державного академічного українського драматичного театру ім. Т.Шевченка.

В урочистостях взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, заступник губернатора Євген Савін та заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє сайт ХОДА.

М.Добкін побажав «шевченківцям» нових творчих успіхів, нових прем`єр і ролей, а також нових глядачів.

«Мені сьогодні особливо хвилююче знаходитися на цій сцені. З березня 1922 року доля міста Харкова нерозривно пов`язана з ім`ям вашого театру. Кожне десятиріччя театр дарував Україні та всій театральній громадськості плеяду видатних акторів, актрис, режисерів. Людей, які або на все життя пов`язували свою роботу з театром, або, провівши тут певний час, отримавши визнання, виїжджали в інші міста, але, тим не менш, вони все одно залишалися харків`янами. Я є вашим глядачем досить давно. Хочу сказати, що сидячи в цьому глядацькому залі, завжди переживаю масу позитивних емоцій. Що б я тут не дивився, мені завжди було цікаво і найголовніше, я пишався тим, що у нас в Харкові є такі люди, як ви», - звернувся до творчого колективу театру М.Добкін.

В ході урочистостей він вручив акторам і працівникам театру державні нагороди та нагороди облдержадміністрації. Також М.Добкін зазначив, що завтра з нагоди 90-річчя театру колективу будуть вручені грошові премії.