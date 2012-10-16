Харків. 16 жовтня. УНІАН. На завтра в Україні оголошено штормове попередження.

Як повідомляє Укргідрометцентр, завтра, 17 жовтня, у західних, північних та центральних областях України очікуються грози, пориви вітру 15-20 м/с.

Уночі в Карпатах, Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій та Хмельницькій областях, вранці та вдень на Житомирщині, Київщині та Черкащині пройдуть сильні дощі.

У східних областях та південній частині буде туман, видимість 200-500 м.

17-19 жовтня в Криму переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.