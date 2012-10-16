В Україні оголошено штормове попередження
20:09, 16 жовтня 2012Харьків
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На сході - туман
Харків. 16 жовтня. УНІАН. На завтра в Україні оголошено штормове попередження.
Як повідомляє Укргідрометцентр, завтра, 17 жовтня, у західних, північних та центральних областях України очікуються грози, пориви вітру 15-20 м/с.
Уночі в Карпатах, Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій та Хмельницькій областях, вранці та вдень на Житомирщині, Київщині та Черкащині пройдуть сильні дощі.
У східних областях та південній частині буде туман, видимість 200-500 м.
17-19 жовтня в Криму переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.
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