Сьогодні – позачергова сесія облради

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Сьогодні відбудеться позачергова XIX сесія Харківської обласної ради V скликання.

Як повідомляє прес-служба облради, сесія скликається «у зв’язку з перенесенням дати проведення пленарного засідання ХІХ сесії (розпорядження № 93 від 11.10.07), неможливістю розгляду обласною радою кадрових та інших соціально значимих невідкладних питань, відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Прес-служба облради повідомляє, що на розгляд сесії винесене одне питання: «Про свободу слова в Харківській області».

За попередньою інформацією, очікується, що в роботі сесії візьмуть участь деякі депутати Верховної ради України V скликання - представники Партії регіонів, зокрема, Ганна ГЕРМАН.

Як повідомлялося раніше, рішення голови Харківської облради Василя САЛИГІНА про скликання чергової сесії облради, призначеної на 16 жовтня, було зупинене. За даними сайту облради, це пов`язано з тим, що, на думку В.САЛИГІНА, рішення Київського районного суду Харкова від 8 жовтня 2007 р. за позовом Віталія САМУСЄВА (депутат облради, влітку ц.р. виключений з лав Партії регіонів - УНІАН) до В.САЛИГІНА обмежує право голови облради на вільне вираження своїх поглядів і переконань, а також перешкоджає неупередженому веденню пленарного засідання сесії облради.

У своєму позові В.САМУСЄВ просив суд зобов`язати В.САЛИГІНА у місячний термін спростувати негативну інформацію про В.САМУСЄВА шляхом виступу на каналах «Симон», ОТБ і «Р1», заборонити розповсюдження сюжету «Кінець маскараду» та іншої неправдивої інформації про В.САМУСЄВА на телебаченні, а також стягнути з відповідача 1 грн. за моральний збиток. Суд задовольнив позов В.САМУСЄВА.