Облрада розгляне звіт Авакова у 2008 році

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Звіт губернатора Арсена АВАКОВА перед Харківською облрадою, який був запланований на жовтень ц.р., переноситься. Він буде розглянутий у наступному, 2008 році.

Як повідомляє сайт обради, таке рішення ухвалила президія облради, погоджуючи питання порядку денного ХХ сесії облради V скликання.

Серед питань, які розглядалися під час засідання президії, – про звіт голови Харківської обласної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку Харківської області, обласного бюджету і здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень за ІІ – ІV квартал 2006 року та І півріччя 2007 року та про недовіру голові Харківської обласної державної адміністрації.

Голова обласної ради Василь САЛИГІН повідомив, що він направив п’ять звернень до голови облдержадміністрації з проханням надати відповідь на проекти рішень обласної ради. 3 та 9 жовтня надійшли відповіді першого заступника голови ХОДА Володимира БАБАЄВА, що «з об’єктивних причин звіт не може бути підготовлений, оскільки офіційні статистичні дані, на яких повинен базуватися звіт за 2007 рік, надійдуть не пізніше лютого 2008 року. Це також унеможливлює розгляд обласною радою питання про недовіру голові ХОДА. Оскільки висловлення недовіри може бути як наслідок визнання незадовільною роботи обласної державної адміністрації за результатами щорічного звіту. Обласна державна адміністрація закликає обласну раду до об’єднання зусиль для вирішення завдань для покращення добробуту співвітчизників».

Крім того, за словами В.САЛИГІНА, деякі з постійних комісій вважають винесення питання про звіт губернатора та недовіру губернатора неможливим у зв’язку з відсутністю звіту, інші вважають винесення цього питання передчасним.

Після обговорення членами президії цього питання було запропоновано перенести слухання звіту губернатора на березень 2008 р. Рішенням президії обласної ради питання про звіт голови ХОДА та про висловлення йому недовіри було зняте з порядку денного ХХ сесії.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2006 р. після розгяду звіту А.АВАКОВА облрада висловила недовіру голові облдержадміністрації. Губернатор оскаржив це рішення в суді як таке, що було прийняте депутатами з грубими порушеннями процедури голосування. Пізніше Верховний суд України встановив, що перебвання А.АВАКОВА на посаді голови ХОДА є легітимним.