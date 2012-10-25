Президент України ознайомився з роботою ВАТ «Турбоатом»

Харків. 25 жовтня. УНІАН. У рамках робочої поїздки до Харківської області Президент України Віктор Янукович відвідав відкрите акціонерне товариство «Турбоатом».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, генеральний директор заводу Віктор Суботін ознайомив главу держави з технологією виробництва парових турбін і розповів про технічне переоснащення та капітальний ремонт у цехах заводу, які проводилися протягом 2009-2012 років.

Під час спілкування з працівниками заводу В.Янукович поцікавився умовами їх праці, рівнем заробітної плати тощо.

*** ВАТ «Турбоатом» працює з 1934 року. З 1969 року завод виготовляє парові турбіни для атомних електростанцій, якими оснащені практично всі АЕС в СНД, а також електростанції у Західній Європі (Німеччина, Угорщина, Болгарія, Фінляндія). Загалом турбіни «Турбоатому» успішно використовують у 45 країнах.

На сьогодні «Турбоатом» є одним із провідних турбобудівних підприємств світу. Завод також включений до переліку об’єктів, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки України.