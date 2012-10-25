Мусульмани розпочали святкування Курбан-Байраму
Президент України привітав зі святом
Харків. 25 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович привітав мусульман зі святом Курбан-Байрам.
Текст привітання розміщений на сайті глави держави.
«Це свято, що символізує життєву силу, волю віруючих та спонукає звертатися до високих духовних цінностей, є одним із найбільших в ісламі.
Співчуття, допомога нужденним, турбота про ближніх, виховання дітей добрими й благочестивими - невід`ємні складові мусульманської традиції», - зауважив Президент.
Він побажав мусульманам міцного здоров`я, щастя, миру та благополуччя.
Як повідомляв УНІАН, частина мусульманського світу сьогодні почала відзначати одне з головних своїх свят - Курбан-Байрам - свято жертвопринесення. Свято триває три дні.
Свято починається на 10-й день місяця Зуль Хіджа. Частина мусульман (серед яких, наприклад, жителі Туреччини) почала святкувати сьогодні, частина (наприклад, Саудівська Аравія) - завтра. Це пов`язане з фазою місяця.