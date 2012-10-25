Бойко про можливе введення мита на імпорт бензину

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Уряд України проводить розслідування, і чи буде з 1 грудня запроваджене мито на імпорт нафтопродуктів, стане відомо після завершення цього розслідування.

Про це сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко.

Відповідаючи на запитання, чи буде введене 1 грудня цього року мито на імпорт нафтопродуктів, про можливість якого раніше заявляв прем’єр-міністр Микола Азаров та сам міністр, Ю.Бойко сказав: «Уряд проводить розслідування, і чи буде це введено, чи ні, буде з’ясовано після завершення розслідування».

Як повідомляв УНІАН, у вересні міністр енергетики та вугільної промисловості України Ю.Бойко під час візиту до Луганської області заявив про можливе введення в грудні мита на імпорт нафтопродуктів.

Наприкінці 2011 року уряд М.Азарова, після тривалої дискусії, відмовився від ідеї запровадження мита на імпорт нафтопродуктів. Однак уже в липні 2012 року прем`єр заявив, що українську нафтопереробну галузь потрібно захистити від напливу імпортних нафтопродуктів.

На його думку, запустити вітчизняні нафтопереробні заводи буде нелегко, оскільки Україна зв`язана зобов`язаннями перед Світовою організацією торгівлі, має зобов`язання в рамках підписаної угоди про зону вільної торгівлі. Крім цього, підкреслив М.Азаров, рішення, пов`язане із введенням ввізного мита на нафтопродукти, «викличе тимчасове, але підняття цін на нафтопродукти».

За інформацією профільного агентства OilNews, Державна митна служба України з 14.00 п`ятниці, 19 жовтня, зупинила митне оформлення бензинів, разом з тим імпорт дизельного палива проходив у звичайному режимі. З вівторка оформлення імпортного бензину за тимчасовими деклараціями було відновлено.

У зв’язку з подією, 23 жовтня відбулося позачергове засідання «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України», у якому нафтотрейдери консолідовано висловили глибоку стурбованість у зв`язку із призупиненням митного оформлення бензинів і можливістю монополізації імпорту нафтопродуктів.

«Основну заклопотаність викликають повідомлення, які неофіційно надходять учасникам ринку від працівників регіональних митниць про те, що відразу після виборів, з понеділка, 29 жовтня 2012 р., імпорт нафтопродуктів може бути знову припинений з метою створення спецімпортера, що володіє ексклюзивним правом оформлення на митниці», - наголошується у повідомленні асоціації. «Нас насторожує той факт, що повідомлення про монополізацію імпорту нафтопродуктів після виборів збігаються із заявами представників діючого уряду про введення з 1 грудня 2012 мит на імпорт нафтопродуктів, що також призведе до зростання цін і руйнування диверсифікованої системи забезпечення України паливом», - сказано в повідомленні.

У зв`язку з серйозністю зазначених ризиків «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» вирішило інформувати про ситуацію, що сталася з необгрунтованим припиненням імпорту нафтопродуктів 19-23 жовтня 2012 Кабінет міністрів України, Адміністрацію Президента України, зацікавлені міністерства і відомства. Крім того, про сформовану ситуацію поінформовані дипломатичні відомства країн - експортерів нафтопродуктів в Україну - Литви, Польщі, Румунії та Білорусі, а також представництва Європейської комісії в Україні.

«Ми зацікавлені в подальшій стабільній роботі ринку та членів нашої асоціації. І докладемо всіх зусиль, щоб зберегти надійний механізм нафтопродуктозабезпечення країни», - сказано в повідомленні з посиланням на слова президента об`єднання Леоніда Косянчука.