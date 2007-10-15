Фельдман: БЮТ не ставитиме питання про зміну губернатора

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Кандидат у народні депутати України від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що Арсен АВАКОВ гідний і надалі продовжувати роботу на посаді голови Харківської облдержадміністрації.

Про це О.ФЕЛЬДМАН сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, чи ставитиметься питання про зміну харківського губернатора у разі, якщо прем’єр-міністром України стане Юлія ТИМОШЕНКО.

«АВАКОВ вважається одним з найкращих губернаторів у всій Україні», тому «розмова про губернаторство розглядатися не буде взагалі», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

«Я думаю, - додав він, - якби АВАКОВ менше любив Харківську область і не хотів би тут працювати, - а я знаю щонайменше 15 пропозицій щодо його переходу у Київ - він мав би вже можливість, мабуть, це зробити».

«А ті інсинуації, які проходять тут, спроби дестабілізувати обстановку, - сказав О.ФЕЛЬДМАН, - це все виходить з протиборствуючих таборів, у даному випадку від голови обласної ради (представника Партії регіонів Василя САЛИГІНА – УНІАН), який то подає про відставку губернатора на сесію, то знімає свою пропозицію про відставку губернатора з сесії, то говорить про позачергову сесію, то переносить цю сесію з розмов про звітність губернатора на березень. Тобто, там іде повний беспрєдєл».

Що стосується питання можливої зміни керівників районних держадміністрацій, то про це говорити зарано, хоча воно вже обговорюється, сказав О.ФЕЛЬДМАН.

«Ми говоримо з обласним керівництвом, з губернатором про те, що величезну частину в перемогу загальної демократичної коаліції внесли не лише люди «Нашої України, а й Блоку Юлії ТИМОШЕНКО. Тобто ми будемо старатися інтегрувати у владу людей, які можуть там працювати».

Говорячи про силові структури у Харкові, О.ФЕЛЬДМАН, зазначив, що тут слід очікувати несподіваних змін.

«З приводу силових відомств, я думаю, що це прерогатива Президента, і я не хочу займатися не своїм питанням, але запевняю вас, у Харкові будуть несподівані і великі зміни у складі силових структур», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.