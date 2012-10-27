Завтра в Україні відбудуться вибори народних депутатів

Харків. 27 жовтня. УНІАН. В Україні у неділю, 28 жовтня, відбудуться вибори народних депутатів України, які вперше з 2002 року проводяться за змішаною системою - 225 народних депутатів обираються за партійними списками та 225 - в одномандатних виборчих округах.

Згідно із законодавством, виборчі дільниці працюватимуть у неділю з 8-ї години ранку до 20-ї години.

У виборах беруть участь 87 політичних партій, у тому числі 21 з них висунула 2 тис. 643 кандидатів за партійними списками, а 66 партій висунули своїх кандидатів у депутати лише у одномандатних виборчих округах.

У 225 одномандатних округах на депутатський мандат претендують 2 тис. 654 кандидата-мажоритарника, з яких 1 тис. 502 висунуті партіями та 1 тис. 152 кандидата балотуються до Верховної Ради шляхом самовисування.

Для проведення виборів в Україні створено 33 тис. 769 виборчих дільниць, у тому числі – 32 тис. 188 звичайних, 1465 - спеціальних та 116 - закордонних.

Вперше за всю історію незалежності України на 32 тис. 188 виборчих дільницях встановлено систему відеоспостереження, за допомогою якої кожен користувач мережі Інтернет може спостерігати на веб-порталі www.vybory2012.gov.ua за перебігом голосування.

Станом на 26 жовтня до списків виборців включено 36 млн 83 тис. 621 громадянин, який має право голосу, у тому числі - 115 тис. 969 виборців включено до списків для голосування на спеціальних виборчих дільницях, утворених в установах відбування покарання державної пенітенціарної служби та понад 424 тис. виборців - для голосування на закордонних виборчих дільницях. На звичайних виборчих дільницях повинні проголосувати більш як 35 млн 543 громадян України.

За перебігом голосування спостерігатимуть 3 тис. 797 офіційних спостерігачів від 28 іноземних держав та 35 міжнародних організацій. Найбільші місії спостерігачів до України надіслали Бюро з демократичних інститутів ОБСЄ та Міжнародна неурядова організація CANADEM - 635 та 475 осіб, відповідно. Вперше зацікавленість до спостереження за виборами в Україні виявили такі іноземні держави як Нігерія, Парагвай та Кіпр.

Крім того, за виборами спостерігатимуть 33 тис. 90 представників 68 національних громадських організацій, 130 тис. 750 спостерігачів від кандидатів у депутати та 157 тис. 898 спостерігачів від політичних партій.

Згідно із законодавством, ЦВК повинна встановити результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі (за партійними списками) та у одномандатних виборчих округах не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня голосування, тобто до 12 листопада включно.

У пошуку Яндексу з`явилися дані про виборчі дільниці, на яких 28 жовтня 2012 року пройдуть вибори народних депутатів України. Користувачі можуть дізнатися, на яку дільницю їм потрібно йти й де вона знаходиться. Для цього достатньо вказати в запиті свою адресу — наприклад, [дільниця правди 37] або [дільниця маяковського 15]. Яндексу відомі виборчі дільниці в усіх великих містах країни.