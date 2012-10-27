Металіст піднімається в рейтингу

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Перемога харківського клубу над норвезьким «Русенборгом» дозволила «Металісту» піднятися з 29-ї на 28-ту сходинку клубного рейтингу УЄФА.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК «Металіст».

Зокрема, харківський клуб обійшовши голландський Твенте.

Тепер в активі «жовто-синіх» у цьому сезоні коефіцієнт 6.200, а загальний рейтинг за 5 років участі в єврокубках становить 56.751.

Фото metalist.ua

