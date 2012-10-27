Металіст піднімається в рейтингу
17:02, 27 жовтня 2012Харьків
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Клуб Ярославського – на 28-й сходинці
Харків. 27 жовтня. УНІАН. Перемога харківського клубу над норвезьким «Русенборгом» дозволила «Металісту» піднятися з 29-ї на 28-ту сходинку клубного рейтингу УЄФА.
Про це повідомляє офіційний сайт ФК «Металіст».
Зокрема, харківський клуб обійшовши голландський Твенте.
Тепер в активі «жовто-синіх» у цьому сезоні коефіцієнт 6.200, а загальний рейтинг за 5 років участі в єврокубках становить 56.751.
Фото metalist.ua
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