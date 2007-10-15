Сесія облради продовжить роботу завтра

Заверити сьогодні не вистачило кворуму

Харків. 15 жовтня. УНІАН. У роботі позачергової сесії Харківської обласної ради оголошено перерву до 16 жовтня. Як повідомляє SQ, причиною такого рішення стала відсутність кворуму після перерви у роботі сесії 15 жовтня. О 14.05 у залі було зареєстровано 74 депутата зі 150, повідомляє SQ. Сесія мала на порядку денному одне питання: «Про свободу слова в Харківській області».

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