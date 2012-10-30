Турбоатом купив у ХЕМЗа 3,5 км залізниці за 7,6 млн грн.

Харьков. 29 октября. УНИАН. ОАО «Турбоатом» приобрело 3,5 км железнодорожной ветки у ГП «Харьковский электромеханический завод» (ХЭМЗ) за 7,63 млн грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОАО «Турбоатом», в торгах, которые состоялись 26 октября, принимали участие два предприятия.

В пресс-службе отметили, что ранее эта железнодорожная ветка находилась на балансе ГП «ХЭМЗ» и «Турбоатому» приходилось платить за проход по колеям каждого вагона с продукцией или сырьем (от 30 до 50 вагонов в месяц). После покупки «Турбоатом» сможет ежемесячно экономить средства.