Перемога регіоналів у мажоритарних округах є результат роботи команди - Добкін

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Беззастережна перемога регіоналів у всіх мажоритарних округах Харківщини - результат командної роботи всієї територіальної громади області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив голова облдержадміністрації Михайло Добкін, коментуючи результати виборів до Верховної ради України.

«Результати обробки ЦВК 100% протоколів у мажоритарних округах підтвердили незворотність тих змін, які крок за кроком реалізуються в регіоні. Упевнений, що, отримавши надійне лобі в українському парламенті, жителям області буде легше реалізовувати нові проекти, що поліпшують якість їхнього життя. Результат виборів - це закономірний підсумок спільної роботи органів влади та місцевого самоврядування», - сказав М.Добкін.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА (з архіву)