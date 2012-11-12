Знайшовся зниклий екс-кандидат від опозиції Ільгов

Харків. 12 листопада. УНІАН. У Харкові вийшов на зв’язок зниклий безвісти екс-кандидат в народні депутати від Об’єднаної опозиції, керівник громадської організації «Прорвёмся» Андрій Ільгов.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив Анатолій Ряснянський, довірена особа А.Ільгова на виборах.



«Вийшов на зв’язок. Все в порядку», - сказав А.Ряснянський.

За його словами, весь цей час А.Ільгов знаходився на території Харківської області.

А.Ряснянський підкреслив, що всі подробиці свого зникнення А.Ільгов розкаже особисто на прес-конференції, яка відбудеться завтра в Харкові.

«У нього є інтересна інформація. Прес-конференція відбудеться завтра. Не виключаю, що це буде одним із основних інформаційних приводів в області за останній час», - сказав А.Ряснянський.

Як повідомляв УНІАН, про зникнення А.Ільгова повідомила міліцію його дружина. За її даними, А.Ільгов пішов з дому 4 листопада 2012 року близько першої години ночі і не повернувся.

А.Ільгов був кандидатом у народні депутати України по 176-му виборчому округу (Чугуївський район, Харківська область). 15 жовтня на з’їзді Об’єднаної опозиції «Батьківщина» він був знятий із кандидатів на користь представника партії «УДАР». У цьому окрузі перемогу на виборах здобув кандидат від Партії регіонів Дмитро Шенцев, на другому місці - самовисуванець Степан Гавриш.