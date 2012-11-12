Власенко не знає, коли до Тимошенко прибудуть німецькі лікарі

Харків. 12 листопада. УНІАН. Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко не володіє інформацією, коли до Харкова прибудуть лікарі екс-прем’єра з клініки «Шаріте».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Харкові.

«Я не мав зв’язку з німецькими лікарями. Інформації в мене немає точної, коли прибудуть німецькі лікарі», - сказав захисник.

Разом з тим він наголосив, що лікарі клініки «Шаріте» зробили кілька висновків щодо процесу та умов подальшого лікування Ю.Тимошенко.

За словами С.Власенка, німецькі спеціалісти письмово вказали, зокрема, що в умовах, які зараз штучно створені в ЦКЛ «Укрзалізниці», неможливо продовжувати ефективне лікування Ю.Тимошенко, однак необхідно продовжити її лікування.

С.Власенко зазначив, що лікуючі лікарі Ю.Тимошенко повідомляли про те, що їй необхідні допоміжні засоби для пересування, зокрема ходунки, і що з метою уникнення можливості інвалідізації Ю.Тимошенко необхідно продовжити рекомендовані медичні процедури.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем`єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров`я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні «Укрзалізниці» в Харкові. За цей час її лікуючими лікарями були спеціалісти берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс та Аннет Райсхауер.