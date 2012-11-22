У Вовчанську за шахрайство з землею судитимуть посадовця Держкомзему

Харків. 22 листопада. УНИАН. На Харківщині за незаконну передачу землі у приватну власність судитимуть колишнього начальника управління Держкомзему у Вовчанському районі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління області Олександра Бабікова.

За його даними, чиновник, знаючи, що земельні ділянки площею 1,7 га належать до водного фонду і не можуть передаватися у власність, видав висновки про погодження проектів землеустрою громадянам. У висновках чиновник зазначив, що ці ділянки є землями житлової та громадської забудови. Громадяни, отримавши ділянки у приватну власність, спричинили матеріальну шкоду державі у розмірі 867 тис грн.

Крім того, колишній начальник районного управління Держкомзему незаконно погодив технічну документацію із землеустрою на земельні ділянки. Згідно з цими документами, громадяни незаконно отримали у власність земель лісового фонду площею 12 га загальною вартістю понад 9 млн грн.

За вказаними фактами прокуратура заявила позови про визнання недійсними державних актів на право власності на землю.

На сьогодні колишнього посадовця звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень) та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Харківська міжрайонна прокуратура з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері передала до суду для розгляду по суті кримінальну справу стосовно колишнього чиновника.